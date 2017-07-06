Минспорт РФ признал киберфутбол официальным видом спорта

Министерство спорта РФ придало киберфутболу официальный статус. Об этом сообщает Lenta.Ru cо ссылкой на пресс-релиз Российского футбольного союза.

В комитете РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по новому направлению. Интерактивный футбол встанет в один ряд с пляжным футболом и мини-фуболом.

"Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте", — прокомментировал изменения гендиректор РФС Александр Алаев.

Теперь соревнования по интерактивному футболу смогут проходить под эгидой министерства, а киберфутболисты смогут получать звания мастеров спорта. Российский футбольный союз начал подготовку российского массового соревнования по киберфутболу. Предполагается сотрудничество союза и Федерации компьютерного спорта России в развитии новой дисциплины.