Минспорт РФ признал киберфутбол официальным видом спорта
Сообщество "Федерация компьютерного спорта России" / "ВКонтакте"
Министерство спорта РФ придало киберфутболу официальный статус. Об этом сообщает Lenta.Ru
cо ссылкой на пресс-релиз Российского футбольного союза.
В комитете РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по новому направлению. Интерактивный футбол встанет в один ряд с пляжным футболом и мини-фуболом.
"Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте", — прокомментировал изменения гендиректор РФС Александр Алаев.
Теперь соревнования по интерактивному футболу смогут проходить под эгидой министерства, а киберфутболисты смогут получать звания мастеров спорта. Российский футбольный союз начал подготовку российского массового соревнования по киберфутболу. Предполагается сотрудничество союза и Федерации компьютерного спорта России в развитии новой дисциплины.
В Калининграде первые соревнования по киберфутболу состоялись в субботу, 8 апреля. Представитель Федерации киберфутбола в Калининграде рассказал
о ситуации с дисциплиной.
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