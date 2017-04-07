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Главная Новости Спорт

"Киберфутбольные матчи красивее обычных": "Твой Бро" узнал всё о первом крупном калининградском турнире по FIFA-17

16:00
  167 0
Фото Eurosport.com
В субботу, 8 апреля, состоится Kaliningrad Starting Cup 2017 — турнир по футбольному симулятору FIFA-17. Эти соревнования — первые в своём роде, и они провозглашают приход в Калининград профессионального киберфутбола. "Твой Бро" связался с представителем Федерации киберфутбола России в Калининграде и узнал у него о взрывном росте популярности этого вида спорта, уровне калининградских игроков в FIFA и перспективах появления профессионального киберфутболиста у "Балтики".
 
— Как ты оцениваешь уровень калининградских игроков в FIFA?
 
— Он ничем не уступает уровню игры в других регионах, ведь FIFA есть у каждого, любители играют дома постоянно, участвуют в сетевых турнирах. Один из местных фиферов недавно обыграл профессионального киберфутболиста ФК "Ростов" Александра Олейника, это показатель того, что мы можем конкурировать даже с игроками из Киберфутбольной премьер-лиги России.

—  Хороший игрок в FIFA должен являться хорошим игроком в футбол?
 
— Хороший игрок в фифу не обязательно хорошо играет в футбол, но на сто процентов им интересуется. Киберфутбол тесно связан с футболом. Как я уже говорил, почти каждый зарубежный и российский клуб имеет своего киберфутболиста. Проводятся крупнейшие турниры, недавно в России один прошёл в Уфе и один в Казани, буквально пару дней назад. Эти события широко освещались в СМИ, в том числе на "МатчТВ". Ещё один факт: Kefir — киберфутболист ФК "Спартак" — имеет в YouTube подписчиков больше, чем сам клуб. Киберфутбол — это тот же футбол, только на игровой приставке. Сравнивать всё-таки нельзя, но иные киберфутбольные матчи даже красивее обычных, особенно если речь о российском футболе. Таким образом, россиянам киберфутбол нужен больше всех! Но это шутка, конечно. Надеюсь, в России эти два вида спорта, два родных, можно сказать, брата будут друг друга поддерживать, развиваться, расти. У нашей страны есть всё, чтобы лидировать в обоих направлениях.
 
 
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