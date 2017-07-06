Калининградская "Балтика" сыграет на новом стадионе на Острове уже через год

Калининградская "Балтика" сможет сыграть на новом стадионе на Острове сразу после чемпионата мира по футболу. Об этом 5 июля на встрече с болельщиками команды сообщил председатель совета директоров АО "ФК "Балтика", врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.



"Как чемпионат мира закончится, сразу сыграем первый матч на новом стадионе. До этого — посмотрим. Но точно после ЧМ", — отметил Шендерюк-Жидков.