Калининградская "Балтика" сыграет на новом стадионе на Острове уже через год
Калининградская "Балтика" сможет сыграть на новом стадионе на Острове сразу после чемпионата мира по футболу. Об этом 5 июля на встрече с болельщиками команды сообщил председатель совета директоров АО "ФК "Балтика", врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
"Как чемпионат мира закончится, сразу сыграем первый матч на новом стадионе. До этого — посмотрим. Но точно после ЧМ", — отметил Шендерюк-Жидков.
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