Сборная РФ по кёрлингу с калининградками в составе отправится на турнир в Канаду
Скриншот с сайта Everest Curling Challenge
Сборная России по кёрлингу, в составе которой калининградские спортсменки, отправится на канадский турнир Everest Curling Challenge. Об этом на своей странице в Facebook сообщила
капитан команды Виктория Моисеева.
В опубликованном видео спортсменки благодарят болельщиков за поддержку голосованием, которое шло три недели. Кёрлингистки заявляют, что участие в турнире было их мечтой, и называют его первым серьёзным стартом сезона.
В июне сборная РФ по кёрлингу попросила поддержки
голосованием, чтобы попасть на Everest Curling Challenge в Канаде. Кроме неё, в голосовании участвовали ещё две команды. Турнир пройдёт с 25 по 27 августа.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.