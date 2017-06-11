Калининградки из сборной РФ по кёрлингу просят проголосовать за команду для участия в канадском турнире
Скриншот с сайта Everest Curling Challenge
Сборная России по кёрлингу с калининградскими спортсменками в составе принимает участие в голосовании за возможность выступить на международном турнире Everest Curling Challenge в Канаде. Об этом сообщается
на сайте чемпионата.
Российская сборная – одна из трёх команд, которая участвует в голосовании. На сайте организатора она заявлена как команда Моисеевой (Team Moiseeva). В настоящее время сборная лидирует по количеству голосов. Голосование открыто до 22 июня. Сам турнир пройдёт с 25 по 27 августа.
В ноябре 2016 года женская сборная России по кёрлингу стала чемпионом Европы
. В составе команды калининградцы – двое спортсменок и тренер. В мае президент регионального Олимпийского совета Андрей Шумилин назвал
кёрлинг самым сильным видом спорта в Калининградской области в плане подготовки кадров.
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