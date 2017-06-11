Калининградки из сборной РФ по кёрлингу просят проголосовать за команду для участия в канадском турнире

Сборная России по кёрлингу с калининградскими спортсменками в составе принимает участие в голосовании за возможность выступить на международном турнире Everest Curling Challenge в Канаде. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Российская сборная – одна из трёх команд, которая участвует в голосовании. На сайте организатора она заявлена как команда Моисеевой (Team Moiseeva). В настоящее время сборная лидирует по количеству голосов. Голосование открыто до 22 июня. Сам турнир пройдёт с 25 по 27 августа.