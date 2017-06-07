Бывший замдиректора "Балтики" Кляшторный: Увольнением у меня вырвали частичку сердца
Бывший заместитель директора футбольного клуба "Балтика" Андрей Кляшторный покинул свой пост по просьбе гендиректора команды Тимура Лепсая. Об этом экс-футболист сообщил радио "БФМ-Калининград".
"Гендиректор Тимур Лепсая сказал, что во мне он не видит помощника ни в каком роде деятельности, так как у него своя команда и я туда не вписываюсь. Я 9 с половиной лет отработал в "Балтике", этим увольнением у меня вырвали частичку жизни", — отметил Андрей Кляшторный.
Функционер отмечает, что и дальше намерен продолжать работать в футболе, но на региональном уровне.
Ранее стало известно
, что бывший футболист и функционер Андрей Кляшторный покинул команду по обоюдному согласию сторон.
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