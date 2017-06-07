Заместитель гендиректора "Балтики" Кляшторный покинул футбольный клуб
Андрей Кляшторный
Архив Клопс.Ru
Заместитель генерального директора калининградской футбольной "Балтики" Андрей Кляшторный покинул команду. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе клуба, решение было принято по взаимной договорённости сторон.
Андрей Кляшторный с 1993 года (с перерывом в 1996–1998 гг.) играл в команде в качестве вратаря. С 2008 года находился в клубе на административной работе. С июня 2015-го по январь 2016-го он исполнял обязанности генерального директора ФК "Балтика".
Пока неизвестно, кто займёт место ушедшего в отставку Кляшторного. За последние полгода это второе крупное кадровое изменение в "Балтике". В феврале вместо Вениамина Вожжова должность генерального директора занял
приезжий специалист Тимур Лепсая.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.