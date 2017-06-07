Заместитель гендиректора "Балтики" Кляшторный покинул футбольный клуб

Заместитель генерального директора калининградской футбольной "Балтики" Андрей Кляшторный покинул команду. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе клуба, решение было принято по взаимной договорённости сторон.



Андрей Кляшторный с 1993 года (с перерывом в 1996–1998 гг.) играл в команде в качестве вратаря. С 2008 года находился в клубе на административной работе. С июня 2015-го по январь 2016-го он исполнял обязанности генерального директора ФК "Балтика".