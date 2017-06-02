В "Балтику" может перейти бывший футболист "Локомотива"
"Балтика" интересуется вратарём московской футбольной команды "Локомотив" Ильёй Абаевым. Об этом сообщает
сайт Sports.ru.
Издание отмечает, что нынешний тренер калининградцев Игорь Черевченко работал вместе с Абаевым в "Локомотиве" несколько лет назад. Недавно у 35-летнего голкипера истёк срок контракта с "железнодорожниками" и он стал свободным агентом.
Сам игрок в интервью СМИ сообщил, что находится в отпуске и пока не думает о будущем. В пресс-службе "Балтики" информацию по трансферам комментировать не стали.
У нашей команды позиция вратаря может оказаться проблемной в новом сезоне. Михаил Барановский получил тяжёлую травму на финише чемпионата и даже не поехал с командой на последнюю игру против ярославского "Шинника". Футболист смотрел игру вместе с болельщиками на трибуне "Балтики".
Другой вратарь — Евгений Фролов — пришёл в команду зимой и заключил контракт до июня 2017 года. Пока неизвестно, останутся ли Фролов и Барановский в команде в новом сезоне.
По данным портала Sportbox, в "Балтике" будет выступать
ещё один новичок. Это защитник Камалутдин Ахмедов из ФК "Тюмень". Кроме того, по информации этого же сайта, калининградскую команду покинут Станислав Причиненко, Валерий Ярошенко, Никита Тимошин, а также один из лучших игроков — Дмитрий Скопинцев. Все они имели
контракты до 31 мая.
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