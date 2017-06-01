На стадионе "Балтика" появится семейный сектор для болельщиков

С нового футбольного сезона на стадионе "Балтика" в Калининграде появится семейный сектор для болельщиков. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.



Калининградский клуб намерен сделать посещение матчей для своих маленьких болельщиков, их родителей и друзей некоей семейной традицией, а само времяпрепровождение должно стать более комфортным. На таких секторах, как правило, фанаты не курят и не матерятся. Курение и нецензурная речь запрещены везде на стадионе, но, как показывает мировая практика, на семейных трибунах нарушения фиксируют реже всего.



Семейным станет 13-й сектор южной трибуны стадиона. Чтобы туда попасть, болельщики должны будут приобрести клубные карты. Для семьи из трёх человек годовой абонемент обойдётся в 8 тыс. рублей, из четырёх — в 10,5 тыс. рублей, из пяти — в 13 тыс. рублей, из шести — в 15 тыс. Стоимость клубных карт для более многочисленных семей будет рассматриваться в отдельном порядке.