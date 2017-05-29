В новом сезоне билеты на матчи "Балтики" подорожают, а женщин и детей не пустят бесплатно

В футбольном клубе "Балтика" с нового сезона, который стартует в середине июля, подорожают входные билеты для болельщиков. Об этом Клопс.Ru сообщили в офисе клуба.



Пока окончательная стоимость билетов не утверждена. Известно, что разница в цене сохранится для посетителей северной и южной трибун. Ранее, чтобы попасть на игру "Балтики", болельщики платили 100–150 рублей.



Также теперь женщины и дети будут платить за возможность попасть на домашнюю игру чемпионата наравне со всеми. В минувшем сезоне эта категория попадала на игры бесплатно.



Для постоянных фанатов "Балтика" вводит клубные карты. По ним, в отличие от действующих абонементов, можно посещать не только игры ФНЛ команды, но и кубковые встречи.