Тяжелоатлет из Калининграда выиграл первенство России

Калининградский тяжелоатлет выиграл первенство России и установил новый официальный личный рекорд. Об этом сообщают в пресс-службе правительства.



Соревнования среди сильнейших юниоров не старше 20 лет прошли в Белгородской области. Участие в них приняли более 80 штангистов из 38 регионов страны.



Победитель первенства СЗФО, мастер спорта России Дмитрий Наумов выступал в весовой категории до 85 кг. Его соперниками стали 13 тяжелоатлетов.



Воспитанник Дмитрия Лапикова и Дмитрия Берестова в "рывке" зафиксировал штангу весом 145 кг. В "толчке" поднял снаряд в 181 кг. Он опередил соперников на 14 и 15 кг. В сумме двоеборья калининградец установил новый официальный личный рекорд.