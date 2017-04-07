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Главная Новости Спорт

Тяжелоатлет из Калининграда выиграл первенство России

13:11
  144 0
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Калининградский тяжелоатлет выиграл первенство России и установил новый официальный личный рекорд. Об этом сообщают в пресс-службе правительства.

Соревнования среди сильнейших юниоров не старше 20 лет прошли в Белгородской области. Участие в них приняли более 80 штангистов из 38 регионов страны.

Победитель первенства СЗФО, мастер спорта России Дмитрий Наумов выступал в весовой категории до 85 кг. Его соперниками стали 13 тяжелоатлетов.

Воспитанник Дмитрия Лапикова и Дмитрия Берестова в "рывке" зафиксировал штангу весом 145 кг. В "толчке" поднял снаряд в 181 кг. Он опередил соперников на 14 и 15 кг. В сумме двоеборья калининградец установил новый официальный личный рекорд.

Победители турнира выступят на первенстве Европы в Албании. В марте Дмитрий Наумов устанавливал новый официальный личный рекорд на соревнованиях СЗФО.

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