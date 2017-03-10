Калининградские штангисты получили серебро на первенстве СЗФО
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Калининградские штангисты получили серебро на соревнованиях в Выборге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Калининградскую область на соревнованиях СЗФО среди штангистов представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по силовым видам спорта, а также детско-юношеской спортивной школы Пионерского. В командном зачёте они заняли второе место.
"Илья Мироненко суммировал 262 килограмма и опередил ближайшего конкурента по весовой категории «до 69 килограммов» на полцентнера, – говорится в сообщении ведомства. – А Дмитрий Наумов показал не только лучший результат весовой категории «до 85 килограммов», но и установил личный официальный рекорд. Его сумма - 320 килограммов, что на 50 кг больше результата серебряного призёра из Нижегородской области".
Серебряными медалистами стали Анна Милованова, Илья Генкель и Даниил Корсаков. Отбор для выступления победители проходили в составе сборной округа на первенстве России в Старом Осколе.
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