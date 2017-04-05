Время и место матча "Балтики" с "Тамбовом" перенесли из-за неготовности стадиона

Матч 30-го тура калининградской "Балтики" с ФК "Тамбов" перенесли из Тамбова в подмосковные Химки с 8 апреля на день раньше. Об этом Клопс.Ru сообщили на сайте Футбольной национальной лиги.



Встреча перенесена из-за неготовности тамбовского стадиона к проведению матча. Как уточнили в пресс-службе "Балтики", игра в Химках начнётся в 12:00 по калининградскому времени.