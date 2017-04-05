Время и место матча "Балтики" с "Тамбовом" перенесли из-за неготовности стадиона
Матч 30-го тура калининградской "Балтики" с ФК "Тамбов" перенесли из Тамбова в подмосковные Химки с 8 апреля на день раньше. Об этом Клопс.Ru сообщили на сайте Футбольной национальной лиги.
Встреча перенесена из-за неготовности тамбовского стадиона к проведению матча. Как уточнили в пресс-службе "Балтики", игра в Химках начнётся в 12:00 по калининградскому времени.
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