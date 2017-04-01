"Балтика" проиграла "Тосно" со счётом 0:2
Калининградский клуб "Балтика" в субботу, 1 апреля, проиграл "Тосно" со счётом 0:2. Об этом сообщается
на странице футбольной национальной лиги (ФНЛ).
""Тосно" обыграл в Калининграде «Балтику» за счет голов Александра Кутьина и Антона Заболотного, – говорится в сообщении ФНЛ. – У калининградцев прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия, а для Игоря Черевченко это поражение стало первым на посту главного тренера команды".
Калининградский клуб проигрывал "Тосно" во всех встречах
. За последние три игры "Балтика" пропустила 9 мячей.
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