В матче против "Балтики" сыграет экс-капитан киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу

В субботу, 1 апреля, "Балтика" в рамках 29-го тура футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграет с ФК "Тосно". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградской команды.



В составе гостевой команды заявлен Артём Милевский, который не столь давно выводил на поле с капитанской повязкой киевское "Динамо" и сборную Украины. Помимо него, в составе соперника играют ещё несколько квалифицированных футболистов, благодаря которым "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. "Балтика" же, напомним, занимает предпоследнюю, 19-ю, позицию.

Калининградский клуб во всех пяти встречах с "Тосно" проигрывал сопернику. В последних трёх играх с тосненцами калининградцы пропустили 10 мячей.

Начало матча в 15:00 на стадионе "Балтика". В перерыве встречи будут объявлены фамилии трёх финалисток конкурса "Мисс ‟Балтика”", который проводится совместно с порталом Клопс.Ru. Вход для женщин и детей до 14 лет — бесплатный.