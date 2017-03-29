Гендиректор "Балтики": Тренировочная база находится в аварийном состоянии

Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая раскритиковал нынешнюю инфраструктуру калининградского клуба, где футболисты готовятся к матчам чемпионата. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ФК "Балтика".



"Инфраструктура клуба, мягко говоря, оставляет желать лучшего. База в аварийном состоянии — мы там не можем даже тренироваться, не то что проводить предматчевые сборы. Для многих футболистов, поигравших в серьёзных клубах, это некое испытание", — сказал Лепсая.



По его словам, в итоге игроки вынуждены по 30–40 минут добираться до другого стадиона, чтобы потренироваться. Впрочем, никаких серьёзных изменений Лепсая в ближайшее время не ждёт, так как через год у "Балтики" условия подготовки будут одни из лучших в России.