Гендиректор "Балтики": Тренировочная база находится в аварийном состоянии
Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая раскритиковал нынешнюю инфраструктуру калининградского клуба, где футболисты готовятся к матчам чемпионата. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе ФК "Балтика".
"Инфраструктура клуба, мягко говоря, оставляет желать лучшего. База в аварийном состоянии — мы там не можем даже тренироваться, не то что проводить предматчевые сборы. Для многих футболистов, поигравших в серьёзных клубах, это некое испытание", — сказал Лепсая.
По его словам, в итоге игроки вынуждены по 30–40 минут добираться до другого стадиона, чтобы потренироваться. Впрочем, никаких серьёзных изменений Лепсая в ближайшее время не ждёт, так как через год у "Балтики" условия подготовки будут одни из лучших в России.
Лепсая, как и новый тренер Игорь Черевченко, проработал в "Балтике" уже 50 дней. За это время наша команда провела четыре официальных встречи, в которых одержала две победы
и ещё дважды сыграла вничью. Впрочем, пока этот результат не позволил "Балтике" покинуть зону вылета. Следующую игру "Балтика" проведёт в Калининграде с одним из лидеров лиги — командой "Тосно".
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