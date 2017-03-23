Больше не последние: "Балтика" в Москве обыграла вторую команду "Спартака" (видео забитых голов)

Больше не последние: Балтика в Москве обыграла вторую команду Спартака
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Калининградская "Балтика" в Москве обыграла вторую команду московского "Спартака" со счётом 2:1 и покинула последнее место в турнирной таблице первенства ФНЛ.
На 37-й минуте первого тайма футболист "Балтики" Кирилл Родионов открыл счёт в матче. Игрок забил гол в стиле великого аргентинца Диего Марадоны. Переиграв в одиночку всю защиту "Спартака", Родионов пробил в дальний от вратаря угол.
Во втором тайме спартаковцы стали чаще нарушать правила, в результате чего последовали сразу два удаления. Несмотря на это, за три минуты до конца матча Евгений Макеев сумел сравнять счёт в матче. Но, к счастью балтийцев, на первой добавленной к основному времени встречи минуте Гафар сумел вырвать победу — 2:1.
Благодаря этому результату "Балтика" снова ушла с последнего места в таблице первенства ФНЛ. Теперь калининградцы с 25 очками занимают 19-е место.
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