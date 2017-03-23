Школьник из Калининграда выиграл первенство России по карате-киокусинкай
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Калининградский спортсмен выиграл первенство страны по карате-киокусинкай. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Егор Вакарчук выступал в возрастной категории "12–13 лет" среди соперников весом до 35 кг. Воспитанник Романа Чебакова и Михаила Полюховича провёл четыре поединка и одержал победу над представителями Кировской, Тамбовской, Московской и Ростовской областей.
Калининградский боец теперь примет участие во всероссийском турнире "Кубок Шихана", который состоится в Самаре. В составе юношеской сборной России по карате-киокусинкай Егор Вакарчук выступит и на международной арене.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.