Школьник из Калининграда выиграл первенство России по карате-киокусинкай

Калининградский спортсмен выиграл первенство страны по карате-киокусинкай. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Егор Вакарчук выступал в возрастной категории "12–13 лет" среди соперников весом до 35 кг. Воспитанник Романа Чебакова и Михаила Полюховича провёл четыре поединка и одержал победу над представителями Кировской, Тамбовской, Московской и Ростовской областей.



Калининградский боец теперь примет участие во всероссийском турнире "Кубок Шихана", который состоится в Самаре. В составе юношеской сборной России по карате-киокусинкай Егор Вакарчук выступит и на международной арене.