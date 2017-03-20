Калининградка выиграла чемпионат СЗФО по шахматам

В Санкт-Петербурге прошёл ежегодный зональный турнир мастеров игры в шахматы среди представителей Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщили в правительстве Калининградской области.



Участие в соревнованиях принимали представители федераций и спортивных школ субъектов СЗФО. Представительница Калининградской области, неоднократный призёр аналогичных соревнований Екатерина Устич опередила соперниц Диану Файзутдинову и Юлию Белкину. Соперницы калининградки на два года старше победительницы. Представительница областной спортивной школы набрала шесть очков из девяти возможных. Она впервые завоевала окружной титул.



Воспитанница международного мастера Леонида Горина благодаря победе в соревнованиях завоевала право представлять Калининградскую область и округ на финале чемпионата страны. Он состоится летом в Сочи.