Правительство планирует на 4,7 млрд рублей увеличить расходы на подготовку к ЧМ-2018
Правительство России планирует увеличить расходы на программу по подготовке к проведению в стране чемпионата мира по футболу. Об этом со ссылкой на проект, размещенный на официальном портале правовой информации сообщает
ТАСС.
За счет федерального бюджета предлагается изменить размер финансирования с 638,87 млрд рублей до 643,55 млрд рублей. Разница составляет 4,7 млрд рублей.
Согласно действующему документу, итоговая сумма расходов состоит из средств федерального бюджета в размере 350,45 млрд рублей, региональных бюджетов в размере 92,21 млрд рублей и денег юридических лиц в размере 196,18 млрд рублей.
Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах страны, среди которых и Калининград. Врио губернатора Антон Алиханов говорил ранее, что региональное правительство не хочет брать на баланс
строящийся в городе стадион. При этом глава области не верит, что арену удастся оставить в ведении Минспорта.
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