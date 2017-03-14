В Балтийске предложили на льготных условиях построить манеж для пляжных видов спорта
Депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп рассказал о предложении на льготных условиях построить в Балтийске манеж для пляжных видов спорта. Он написал
об этом на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".
Депутат сообщил, что такой манеж "было бы неплохо возвести" в Балтийске. Пятикоп отметил, что если городские власти выделят подходящий земельный участок, оборудованный инженерными коммуникациями, то Минспорт возьмёт на себя 95% от стоимости проекта.
Депутат также написал, что на региональной неделе предлагает "встретиться с новым врио вице-губернатора Калининградской области, курирующей молодёжную политику, Натальей Ищенко для обсуждения проблематики". Отметим, что об официальном вступлении олимпийской чемпионки в должность
врио вице-премьера пока не сообщалось.
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