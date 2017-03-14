В Балтийске предложили на льготных условиях построить манеж для пляжных видов спорта

Депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп рассказал о предложении на льготных условиях построить в Балтийске манеж для пляжных видов спорта. Он написал об этом на своей страничке в социальной сети "Фейсбук".



Депутат сообщил, что такой манеж "было бы неплохо возвести" в Балтийске. Пятикоп отметил, что если городские власти выделят подходящий земельный участок, оборудованный инженерными коммуникациями, то Минспорт возьмёт на себя 95% от стоимости проекта.