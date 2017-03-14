Пятикоп: Ищенко приступила к исполнению обязанностей врио вице-губернатора
Наталья Ищенко. Фото: Александр Подгорчук
Депутат Госдумы от Калининградской области Александр Пятикоп написал
о планах встретиться на следующей неделе с новым врио вице-губернатора Калининградской области, курирующим спорт и молодёжную политику, Натальей Ищенко. Официальное назначение в правительстве Клопс.Ru не подтвердили.
Глава пресс-службы регионального кабинета министров Лариса Полякова рассказала, что официального приказа о назначении олимпийской чемпионки по синхронному плаванию на должность врио вице-премьера пока не было. Она сказала, что исполнять обязанности до такого приказа Ищенко не может.
Александр Пятикоп заявил: "В правительстве, наверное, более точные данные. Но по крайней мере на турнире Андрея Анатольевича Шумилина, Кубке, двадцатого, её представляли как врио вице-губернатора. Поэтому для меня это не принципиально. Так или иначе, она приступила к обязанностям".
Ранее сообщалось
, что врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил спортсменке Наталье Ищенко стать вице-премьером. Сама она говорила, что пока не приняла окончательное решение.
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