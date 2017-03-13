Тренер "Балтики" Игорь Черевченко назвал закономерным результатом нулевую ничью в Нальчике

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко назвал закономерным результат игры своей команды в Нальчике, где калининградцы сыграли 0:0 с местным "Спартаком". Об этом наставник сообщил журналистам сразу после окончания матча.



По его словам, результатом игры он остался недоволен, так как при нынешнем турнирном положении команды нужно выигрывать каждый поединок.



"Игра была до гола, кто забил бы, тот и выиграл, но не забил никто. Радует, что сыграли на ноль, но к атакующей линии есть вопросы. Для нас сейчас ничья равна поражению, нам нужны только победы", — отметил Черевченко.

В воскресенье, 12 марта в Нальчике на стадионе "Спартак" в 26-м туре первенства ФНЛ местные спартаковцы принимали футболистов калининградской "Балтики". Забитых мячей в матче болельщики так и не увидели, сообщает пресс-служба ФК "Балтика".



В столице Кабардино-Балкарии команды В столице Кабардино-Балкарии команды играли "без ворот" — за весь матч соперники на двоих нанесли лишь два удара в створ ворот. С ударами спартаковцев вратарь "Балтики" Евгений Фролов без труда справился.



"Балтика" сохранила 19-ю позицию в первенстве ФНЛ. От спасительного 15 места, дающего право продолжить выступление в ФНЛ, команду отделяют восемь очков. До конца сезона калининградцам остаётся провести 12 игр.



Следующий матч "Балтика" проведёт 19 марта на своём поле против "Луча-Энергии". Дальневосточники с 33 очками занимают на данный момент 10-е место. Матч соперников в первом круге во Владивостоке закончился вничью — 1:1.