"Балтика" свела к нулевой ничьей матч в Нальчике против "Спартака"
В Нальчике на стадионе "Спартак" завершился матч 26-го тура первенства ФНЛ, в котором местные спартаковцы принимали футболистов калининградской "Балтики". Забитых мячей в матче болельщики так и не увидели, сообщает пресс-служба ФК "Балтика".
В столице Кабардино-Балкарии команды играли "без ворот" — за весь матч соперники на двоих нанесли лишь два удара в створ ворот. С ударами спартаковцев вратарь "Балтики" Евгений Фролов без труда справился.
"Балтика" теперь имеет в своем активе 21 очко и занимает 19-е, предпоследнее, место. Она еще может сегодня опуститься на самое дно. Идущий последним в турнирной таблице нижнекамский "Нефтехимик" отстает от балтийцев на два очка и свой матч 26-го тура начал на час позже. В Саранске после первого тайма он проигрывает местной "Мордовии" со счетом 0:1.
Следующий матч "Балтика" проведет 19 марта на своем поле против "Луча-Энергии". Дальневосточники с 33 очками занимают на данный момент 10-е место. Матч соперников в первом круге во Владивостоке закончился вничью — 1:1.
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