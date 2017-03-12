"Балтика" свела к нулевой ничьей матч в Нальчике против "Спартака"

В Нальчике на стадионе "Спартак" завершился матч 26-го тура первенства ФНЛ, в котором местные спартаковцы принимали футболистов калининградской "Балтики". Забитых мячей в матче болельщики так и не увидели, сообщает пресс-служба ФК "Балтика".

В столице Каб ардино-Балкарии команды играли "без ворот" — за весь матч соперники на двоих нанесли лишь два удара в створ ворот. С ударами спартаковцев вратарь "Балтики" Евгений Фролов без труда справился.

"Балтика" теперь имеет в своем активе 21 очко и занимает 19-е, предпоследнее, место. Она еще может сегодня опуститься на самое дно. Идущий последним в турнирной таблице нижнекамский "Нефтехимик" отстает от балтийцев на два очка и свой матч 26-го тура начал на час позже. В Саранске после первого тайма он проигрывает местной "Мордовии" со счетом 0:1.