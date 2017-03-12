В воскресенье "Балтика" сыграет в Нальчике со "Спартаком"

В воскресенье, 12 марта проходят матчи 26-го тура футбольного первенства ФНЛ. Свой поединок балтийцы проведут в столице Кабардино-Балкарии против местного "Спартака-Нальчика". На поле футболисты выйдут в 15.00 по калининградскому времени, сообщает пресс-служба ФК "Балтика".

Обе команды находятся в опасной зоне, грозящей вылетом во второй дивизион. Однако хозяева поля имеют в своем активе на восемь очков больше — 28 против 20 балтийских. Дома спартаковцы имеют положительный баланс встреч в сезоне-2016/2017: по пять побед и ничьих при трех поражениях. Калининградцы же на выезде выступают слабо. Пока не одержано ни одной победы, и лишь шесть матчей из 12 они завершили вничью.

Очный поединок соперников в первом круге, прошедший в августе в Калининграде, завершился вничью — 1:1. Причем «Балтика» ушла от поражения благодаря пенальти, реализованному Александром Подбельцевым.

За более чем полувека соперники провели между собой 24 официальных матча. Преимущество имеют балтийцы: 11 побед, 7 поражений и 8 ничьих. Разница мячей: 28-21 — в пользу "Балтики".