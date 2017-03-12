В воскресенье "Балтика" сыграет в Нальчике со "Спартаком"

В воскресенье, 12 марта проходят матчи 26-го тура футбольного первенства ФНЛ. Свой поединок балтийцы проведут в столице Кабардино-Балкарии против местного "Спартака-Нальчика". На поле футболисты выйдут в 15.00 по калининградскому времени, сообщает пресс-служба ФК "Балтика".
Обе команды находятся в опасной зоне, грозящей вылетом во второй дивизион. Однако хозяева поля имеют в своем активе на восемь очков больше — 28 против 20 балтийских. Дома спартаковцы имеют положительный баланс встреч в сезоне-2016/2017: по пять побед и ничьих при трех поражениях. Калининградцы же на выезде выступают слабо. Пока не одержано ни одной победы, и лишь шесть матчей из 12 они завершили вничью.
Очный поединок соперников в первом круге, прошедший в августе в Калининграде, завершился вничью — 1:1. Причем «Балтика» ушла от поражения благодаря пенальти, реализованному Александром Подбельцевым.
За более чем полувека соперники провели между собой 24 официальных матча. Преимущество имеют балтийцы: 11 побед, 7 поражений и 8 ничьих. Разница мячей: 28-21 — в пользу "Балтики".
Напомним, что 8 марта калининградская "Балтика" с минимальным счетом 1:0 обыграла на своем поле "Волгарь"
из Астрахани. Несмотря на все старания футболистов, забит был только один гол. Его автором стал Александр Подбельцев, который на 77 минуте матча сумел обыграть защитников "Волгаря" и отправить мяч в сетку ворот гостей.
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