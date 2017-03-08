Обновленная "Балтика" с трудом обыграла "Волгарь" в Калининграде
Фото Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
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Калининградская "Балтика" с минимальным счетом 1:0 обыграла на своем поле "Волгарь" из Астрахани. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Несмотря на все старания футболистов, забит был только один гол. Его автором стал Александр Подбельцев, который на 77 минуте матча сумел обыграть защитников "Волгаря" и отправить мяч в сетку ворот гостей.
Калининградская команда не смогла подняться в турнирной таблице, и по-прежнему занимает 19 место. Теперь в активе "Балтики" 20 очков.
Следующую встречу наша команда проведет 12 марта. На выезде предстоит сразиться со "Спартаком" из Нальчика. Очередная домашняя игра калининградцев запланирована 19 марта. В этот день "Балтика" сыграет с клубом из Владивостока "Луч-Энергия".
Футбольная команда "Балтика" основательно укрепилась перед финишной прямой первенства футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2016/17. Спасать калининградский клуб, находящийся на предпоследнем месте во второй по значимости лиге отечественного футбола, приехали несколько игроков
, выступающих в клубах российской премьер-лиги. Обновлённой команде предстоит решить сложную задачу — сохранить прописку "Балтики" в ФНЛ.
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