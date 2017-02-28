"Балтика" обыграла "Тюмень" в третьем товарищеском матче на Кипре

Калининградская "Балтика" победила футбольный клуб "Тюмень" в третьей товарищеской игре на Кипре. Матч завершился со счётом 1:0, сообщает пресс-служба команды.



Единственный гол был забит с пенальти на 43-й минуте. Автором мяча стал Илья Кухарчук. "Тюмень", как и "Балтика", выступает в ФНЛ, второй по значимости лиге российского футбола. Балтийцы уже дважды сыграли с "Тюменью" в нынешнем сезоне. Летом в Калининграде "Балтика" победила с минимальным счётом 1:0, а осенью в гостях свела матч вничью — 2:2.



Сибиряки в настоящий момент занимают в таблице ФНЛ 12-е место, а калининградский клуб — предпоследнее, 19-е. Через несколько дней "Балтика" возвращается в Калининград, где завершит подготовку к решающему отрезку чемпионата.