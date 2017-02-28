Калининградец выиграл Всероссийский мастерский турнир по дзюдо
Сергей Самойлович на фото слева. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калининградской области
Многократный призёр и победитель этапов мирового Кубка, чемпион и призёр национальных соревнований Сергей Самойлович из Калининградской области стал одним из лучших во Всероссийском мастерском турнире по дзюдо. Об этом сообщили в правительстве.
Воспитанник Владимира Ярмолюка выступал среди соперников весом до 100 кг. Спортсмен провёл четыре поединка и одолел представителей Хабаровского края, Сахалина, Сибири и Северной Осетии.
Сергей Самойлович входит в число спортсменов, которые проходят переподготовку по программе Всемирной федерации дзюдо для работы рефери. Борцы получат знания и практику для работы на соревнованиях разного уровня — вплоть до олимпийского класса.
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