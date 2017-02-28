Калининградец выиграл Всероссийский мастерский турнир по дзюдо

Многократный призёр и победитель этапов мирового Кубка, чемпион и призёр национальных соревнований Сергей Самойлович из Калининградской области стал одним из лучших во Всероссийском мастерском турнире по дзюдо. Об этом сообщили в правительстве.



Воспитанник Владимира Ярмолюка выступал среди соперников весом до 100 кг. Спортсмен провёл четыре поединка и одолел представителей Хабаровского края, Сахалина, Сибири и Северной Осетии.



Сергей Самойлович входит в число спортсменов, которые проходят переподготовку по программе Всемирной федерации дзюдо для работы рефери. Борцы получат знания и практику для работы на соревнованиях разного уровня — вплоть до олимпийского класса.