На стадионе "Сельма" в Калининграде состоится отбор на реалити-шоу "Кто хочет стать легионером?"

На калининградском стадионе "Сельма" пройдёт отбор участников в новое реалити-шоу телеканала "Матч ТВ" "Кто хочет стать легионером? ", которое даст возможность попасть в профессиональный футбол. Об этом сообщается на сайте "Матч ТВ"



Мероприятие состоится 7 марта, регистрация участников начнётся в 9:00. Заполнить анкету может любой желающий в возрасте 18—25 лет. Среди участников жюри выберет 25 человек, которые после тренировок под руководством наставников во главе с известным футболистом Сергеем Юраном смогут принять участие в матчах с известными командами.



По словам Сергея Юрана, готовящееся реалити-шоу — "социальное явление", которое поможет молодым людям исполнить мечту. "Я рад быть его частью и сделаю всё от меня зависящее, чтобы в итоге порадоваться за мальчишек, которые получат приглашения в заграничные клубы", — сказал спортсмен.



Сезон проекта завершится матчем в Москве 27 апреля. Основным ведущим шоу станет футболист Евгений Савин.