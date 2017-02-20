В Калининграде прошли соревнования по жиму штанги лёжа среди инвалидов (фото)

В субботу, 18 февраля, в Калининграде прошли соревнования среди людей с ограниченными возможностями по жиму штанги лёжа "Кубок Атлантов". Клопс.Ru побывал на мероприятии, прошедшем в СДЮШОР по силовым видам спорта.



Чтобы побороться за звание лучшего, на площадке собрались 13 спортсменов, среди них две девушки, причём были представлены участники самого разного возраста: самому юному участнику, Роману Боляйкину, — 19 лет, а самому старшему, Борису Долматову, — 72 года. На соревнования пришли не только калининградцы, но и приехали жители Полесска, Гурьевска, Черняховска, Мамоново. Помимо этого, в "Кубке Атлантов" участвовали приглашённые гости: Дмитрий Андреев — абсолютный чемпион Калининградской области по жиму лёжа и Алексей Ларин, который в 2014 году представлял Россию в Таиланде на чемпионате мира по этому же виду спорта. Они приехали, чтобы поддержать соревнующихся.



Самым сложным, по словам организаторов, было найти медиков: на подобных мероприятиях должна дежурить скорая помощь на случай непредвиденных ситуаций, однако денег на оплату такой услуги не хватало. Однако этот вопрос разрешился, благодаря чему проведение "Кубка Атлантов" стало возможным.



Среди женщин победительницей стала Татьяна Конова — она пожала вес в 62,5 килограмма. Самый старший участник — Борис Долматов — поднял штангу весом 77,5 килограмма. Спортсмен Роман Лютый, несмотря на протез руки, пожал вес в 107 килограммов.



Соорганизаторы уже планируют следующее соревнование, которое должно пройти в будущем году, и мечтают о том, чтобы мероприятие стало международным.