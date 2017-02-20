"Балтика" сыграет товарищеский матч против команды из Мали

Калининградская "Балтика" в понедельник, 20 февраля, проведет первый товарищеский матч на сборах в Кипре. Соперником их будет "УСФАС" (Union Sportive des Forces Armées et Sécurité de Bamako) из Мали. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского клуба.



Это будет первая в истории встреча нашей команды с футболистами из Африки. Кроме того, этот матч станет первым для "Балтики" (пусть и не официальным) под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко. Начало матча в 15 часов 30 минут по калининградскому времени.



"УСФАС" — команда из города Бамако, столицы Мали. Она основана в 1965 году, выступает в премьер-дивизионе чемпионата своей страны, неоднократно участвовала в Кубке африканской конфедерации, завоевывала медали национального первенства.



Следующий поединок наша команда сыграет 24 или 25 февраля с екатеринбургским "Уралом". 28 февраля — с ФК "Тюмень", а завершит сбор "Балтика" на Кипре 1 марта игрой против местной команды "Этникос Ахна".



В пресс-службе клуба отметили, что на просмотре у тренерского штаба находится 16-летний воспитанник калининградского футбола Дмитрий Захаров. На протяжении последних лет он тренировался в Центре подготовки молодых футболистов ФК "Балтика".