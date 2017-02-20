"Балтика" сыграет товарищеский матч против команды из Мали
Калининградская "Балтика" в понедельник, 20 февраля, проведет первый товарищеский матч на сборах в Кипре. Соперником их будет "УСФАС" (Union Sportive des Forces Armées et Sécurité de Bamako) из Мали. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе калининградского клуба.
Это будет первая в истории встреча нашей команды с футболистами из Африки. Кроме того, этот матч станет первым для "Балтики" (пусть и не официальным) под руководством нового главного тренера Игоря Черевченко. Начало матча в 15 часов 30 минут по калининградскому времени.
"УСФАС" — команда из города Бамако, столицы Мали. Она основана в 1965 году, выступает в премьер-дивизионе чемпионата своей страны, неоднократно участвовала в Кубке африканской конфедерации, завоевывала медали национального первенства.
Следующий поединок наша команда сыграет 24 или 25 февраля с екатеринбургским "Уралом". 28 февраля — с ФК "Тюмень", а завершит сбор "Балтика" на Кипре 1 марта игрой против местной команды "Этникос Ахна".
В пресс-службе клуба отметили, что на просмотре у тренерского штаба находится 16-летний воспитанник калининградского футбола Дмитрий Захаров. На протяжении последних лет он тренировался в Центре подготовки молодых футболистов ФК "Балтика".
Сейчас команда готовится
к заключительной части первенства ФНЛ, где занимает предпоследнее, 19-е место. Для сохранения прописки по спортивному принципу во втором по силе дивизионе российского футбола калининградцам необходимо занять место не ниже 15-го. Отрыв сейчас составляет 10 очков. Остаться в ФНЛ возможно также, если кто-то из соперников снимется с чемпионата из-за финансовых трудностей. По такой схеме "Балтика", в частности, сохранила прописку в ФНЛ в 2016 году.
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