Футболисты "Балтики" при подготовке к сезону будут жить в пятизвёздочном отеле на Кипре

Футболисты калининградской "Балтики" в четверг, 16 февраля, отправились на Кипр — на третий подготовительный сбор к заключительной части сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.



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К "Балтике" на этом сборе К "Балтике" на этом сборе присоединились сразу семь новичков. На Кипре подопечные Игоря Черевченко сыграют четыре товарищеских матча.



Клуб начал подготовку к заключительному этапу ФНЛ в Калининграде в начале января. Второй сбор прошёл в Сочи. 2 марта "Балтика" вернётся в Калининград с Кипра, и через два дня состоится встреча с болельщиками. 8 марта новый футбольный год официально стартует встречей калининградцев с "Волгарём" из Астрахани.