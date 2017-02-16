Футболисты "Балтики" при подготовке к сезону будут жить в пятизвёздочном отеле на Кипре

Футболисты калининградской "Балтики" в четверг, 16 февраля, отправились на Кипр — на третий подготовительный сбор к заключительной части сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба.
Балтийцы разместятся в отеле "Голден Бэй" в Ларнаке. Это пятизвёздочная гостиница; стоимость одного двухместного номера, по данным сайта Booking.com
, составляет от 7 тыс. рублей в сутки.
К "Балтике" на этом сборе присоединились
сразу семь новичков. На Кипре подопечные Игоря Черевченко сыграют четыре товарищеских матча.
Клуб начал подготовку к заключительному этапу ФНЛ в Калининграде в начале января. Второй сбор прошёл в Сочи. 2 марта "Балтика" вернётся в Калининград с Кипра, и через два дня состоится встреча с болельщиками. 8 марта новый футбольный год официально стартует встречей калининградцев с "Волгарём" из Астрахани.
"Балтика" занимает сейчас предпоследнее, 19-е место. Для сохранения прописки по спортивному принципу во втором по силе дивизионе российского футбола калининградцам необходимо занять место не ниже 15-го. Отрыв сейчас составляет 10 очков. Остаться
в ФНЛ возможно также, если кто-то из соперников снимется с чемпионата из-за финансовых трудностей. По такой схеме "Балтика", в частности, сохранила прописку в ФНЛ в 2016 году.
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