Мутко: у ФИФА нет вопросов к качеству подготовки к ЧМ-2018

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прилетела в Москву, чтобы обсудить подготовку России к чемпионату мира и Кубку конфедераций. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью агентству вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что у ФИФА к регионам претензий нет. Кроме подготовки стадионов и инфраструктуры Самура приехала обсудить вопросы, связанные с коммерческими правами, в том числе и телеправами.

"Мы готовы содействовать, но тут все зависит от ФИФА", — сказал Мутко.