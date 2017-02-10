Мутко: у ФИФА нет вопросов к качеству подготовки к ЧМ-2018
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура прилетела в Москву, чтобы обсудить подготовку России к чемпионату мира и Кубку конфедераций. Об этом сообщает
ТАСС.
В интервью агентству вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, что у ФИФА к регионам претензий нет. Кроме подготовки стадионов и инфраструктуры Самура приехала обсудить вопросы, связанные с коммерческими правами, в том числе и телеправами.
"Мы готовы содействовать, но тут все зависит от ФИФА", — сказал Мутко.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске. 17 июня — 2 июля этого года Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи примут Кубок конфедераций.
Как сообщалось
ранее, правительство России приняло решение увеличить расходы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года на 19,17 млрд рублей — до 638,84 млрд. Калининград вовсю готовится к приему гостей и участников Чемпионата мира-2018. Буквально за день починили
сломанные часы обратного отсчёта. Также планируется
провести второй этап капитального ремонта и модернизации здания Южного вокзала. На эти цели выделят, примерно, 58,5 миллиона рублей.
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