На просмотр в "Балтику" прибыл бывший игрок краснодарской "Кубани" Антон Секрет
На просмотр в калининградскую "Балтику" прибыл полузащитник Антон Секрет. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе клуба. 24-летний полузащитник провёл три игры за "Кубань" в Российской премьер-лиге. Кроме того, он долгое время выступал в молодёжной команде краснодарцев. Кроме "Кубани", Секрет также играл за "Волгарь" и "Краснодар-2000". В этой команде он познакомился с нынешним тренером "Балтики" Игорем Захаряком, который и пригласил футболиста для просмотра в Калининград.
Однако поедет ли он с командой на сборы в Сочи, остаётся под вопросом, уточнили в пресс-службе.
Сегодня стало известно, что "Балтику" покинул полузащитник Роман Славнов. Также решается вопрос
перехода в пермский "Амкар" голкипера команды Дениса Вамбольта.
Отметим, "Балтика" в чемпионате ФНЛ занимает предпоследнее, 19-е место. Чтобы сохранить прописку во втором по силе футбольном дивизионе в России, нашей команде нужно как можно больше одержать побед в заключительной части чемпионата.
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