Игрокам ФК "Балтика" полностью выплатили долги по зарплате
Фото: страница ФК "Балтика" ВКонтакте
Игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам ФК "Балтика" полностью выплатили долги по зарплате. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Долги были погашены при поддержке властей области и группы компаний "Содружество". Это позволило начать работу по усилению состава клуба: зимой будут рассматриваться кандидатуры потенциальных игроков.
Напомним, ранее сообщалось, что футболисты и персонал "Балтики" несколько месяцев не получали
зарплату из-за приостановки выплат со стороны "Содружества", выступавшего спонсором клуба. Из-за этого Российский футбольный союз до погашения долгов запретил
"Балтике" регистрировать новых игроков.
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