Игрокам ФК "Балтика" полностью выплатили долги по зарплате

Игрокам, тренерскому штабу и сотрудникам ФК "Балтика" полностью выплатили долги по зарплате. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Долги были погашены при поддержке властей области и группы компаний "Содружество". Это позволило начать работу по усилению состава клуба: зимой будут рассматриваться кандидатуры потенциальных игроков.