Особое разрешение и пошлина: Литва ужесточит правила въезда в приграничные районы

С января Литва вводит новые правила для доступа в приграничную зону со стороны России и Белоруссии, а на границе с Польшей временно возобновится пограничный контроль. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.

Приграничная зона может достигать от 50 метров до нескольких километров, попасть в неё можно только по особым разрешениям. Литва ужесточает эти правила и сокращает список лиц, которые имеют право там находиться. Последние будут должны заплатить госпошлину.

Находиться в приграничной зоне разрешат тем, кто живёт в этой зоне или имеет там недвижимость. Могут рассчитывать на разрешения люди, собирающиеся посетить места захоронений, и другие приезжие. Для юридических лиц процедура выдачи разрешений не изменится.

По данным литовских пограничников, в 2017 году более 300 человек нарушили правила нахождения в приграничной зоне. За это предусмотрены штрафы от 40 до 170 евро.