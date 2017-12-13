В Польше провели проверку качества сосисок и колбас

Более 40% колбасных изделий в польских магазинах не соответствуют стандартам качества, принятым в стране. О результатах проверки, проведённой Польской торговой инспекцией, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Next.Gazeta.Pl



Были проверены тартар из говядины, белая колбаса, сырокопчёные колбасы, сосиски из ягнёнка и так далее. Выяснилось, что в свиные изделия производители добавляют фарш индейки, а в говяжьи — свиной. На упаковках некоторых замороженных продуктов значились консерванты, которых быть не должно — например, Е-250.



Подчёркивается, что продукты, обозначенные как "свежее мясо", не могут содержать добавок — в частности, специй. Это допустимо только для товаров, обозначенных как "сырые мясные продукты".