На благотворительную ярмарку в Вильнюсе привезли калининградские сувениры и сладости

На международной рождественской благотворительной ярмарке в Вильнюсе российское посольство представило товары Калининградской области. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщает РИА Новости

Организатор ярмарки — международная Вильнюсская женская ассоциация. В традиционном благотворительном мероприятии принимают участие 30 стран и общин, а также пять международных школ Вильнюса. Деньги, вырученные во время ярмарки, будут пожертвованы детским домам опеки, школам, детским клиникам Литвы.

"Это традиция широкого применения, проводимая почти во многих европейских странах. Отмечу, что мы всегда являемся передовиками сдачи вырученных денег на благотворительной ярмарке. И суммы значительные вносятся нами в том числе. В этом году мы представляем в основном продукцию Калининградской области, здесь сладости, сувениры. Кроме того, в России в следующем году будет проходить чемпионат мира по футболу, мы хотим пригласить жителей Литвы на это мероприятие. Вчера состоялась жеребьевка, определилась группа, и эта группа в которой появились мы, мне кажется подходящая", — сказал РИА Новости посол России в Литве Александр Удальцов.

Российский дипломат отметил также, что традиционная благотворительная ярмарка является и "дипломатическим событием, посетители на ней могут познакомиться с особенностями той или иной страны".