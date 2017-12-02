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В Гданьске на выходных открывается Рождественская ярмарка

00:41
  365
В Гданьске в преддверии Рождества открывается праздничная ярмарка в субботу, 2 декабря. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
 
Посетителей Рождественской ярмарки в Гданьске ждёт 35-метровая горка с тремя дорожками для санок, удивительный говорящий лось и другие развлечения. В качестве особой достопримечательности  – Ангельская мельница, трёхуровневая восьмиметровая конструкция с движущимися фигурками.
 
В течение трёх недель в Главном городе, в Оливском парке и в других местах для горожан и туристов будут проводиться праздничные мероприятия. А уже с  6 декабря к рождественским развлечениям подключится и Дед Мороз.
 
В этом году украшение города к Рождеству обошлось местному бюджету около миллиона злотых - примерно в 300 тысяч евро. Оборудование, закупленное для праздничного освещения, останется собственностью города, сообщили в администрации Гданьска. 
 

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