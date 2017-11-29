Польша купит у США ракеты и системы залпового огня на 500 млн долларов
Госдеп США одобрил сделку по продаже Польше вооружения на 500 млн долларов. Об этом сообщают "Известия"
.
Речь идёт о 150 ракетах средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM и 25 комплексах ракетно-артиллерийских систем оперативно-тактического назначения HIMARS. Оба набора вооружения стоят по 250 млн долларов. Помимо этого, правительство Польши рассчитывает получить 61 оперативно-тактическую баллистическую ракету. Представители Пентагона отмечают, что продажа вооружения не приведёт к "изменениям военного баланса в регионе".
"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности в Европе", — говорится в заявлении Пентагона.
Ранее в Минобороны РФ заявили
, что во время российско-белорусских учений "Запад-2017" США перебросили в Польшу дополнительную бронетанковую бригаду. В ведомстве обвинили НАТО в стягивании войск к российским границам и заявили, что готовы усилить группировку "Искандеров"
под Калининградом.