В Литве начали скупать у всех желающих мобильники и планшеты

С 27 ноября в Литве начали скупать старые телефоны и планшеты. Об этом сообщает Delfi

Компания Mobiliųjų telefonų techninis centras (MTTC) будет передавать гаджеты всех моделей своим партнёрам — эстонской компании REDEEM Nordic. Сначала эксперты оценят состояние телефона и затем за него сразу же заплатят наличными.

Устройства будут возвращать к жизни сотрудники REDEEM Nordic, которая будет продавать восстановленные телефоны. До сих пор в Литве старые мобильники скупали только в том случае, если клиент покупал новый телефон.

По данным Еврокомиссии, в странах ЕС увеличивается количество электронных отходов, что значительно влияет на экологическую ситуацию. Согласно прогнозам, к 2020 году объём такого мусора может превысить 12 млн тонн в год, поэтому ЕК рекомендует реставрировать старые телефоны.