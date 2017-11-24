В Польше общественники решили судиться с властями из-за сноса советского памятника

В Польше общественники предъявят властям иск из-за сноса мавзолея на могиле советских воинов в городе Тшчанка. Об этом заявил руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц, пишет РИА Новости

О намерении судиться с властями по поводу сноса советского надмогильного памятника в Тшчанке Тыц сообщил на "круглом столе" в Варшаве. Он напомнил, что в сентябре нынешнего года польские власти ликвидировали мемориал на братской могиле, где похоронены 56 красноармейцев. Тогда МИДРФ выразил Польше протест.

"Сегодня мы говорим о происшествии варварском для нашей христианской страны. То, что случилось в городе Тшчанка, переходит все границы, на основе которых мы живем. В Тшчанке с помощью тяжелой техники уничтожено место, где лежат советские солдаты. Происходящее фиксировалось на видео. Были люди, которые противились этому, были люди, которые с этого смеялись", — цитирует агентство Ежи Тыца.