В Польше общественники решили судиться с властями из-за сноса советского памятника

В Польше общественники предъявят властям иск из-за сноса мавзолея на могиле советских воинов в городе Тшчанка. Об этом заявил руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц, пишет РИА Новости
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О намерении судиться с властями по поводу сноса советского надмогильного памятника в Тшчанке Тыц сообщил на "круглом столе" в Варшаве. Он напомнил, что в сентябре нынешнего года польские власти ликвидировали мемориал на братской могиле, где похоронены 56 красноармейцев. Тогда МИДРФ выразил Польше протест.
"Сегодня мы говорим о происшествии варварском для нашей христианской страны. То, что случилось в городе Тшчанка, переходит все границы, на основе которых мы живем. В Тшчанке с помощью тяжелой техники уничтожено место, где лежат советские солдаты. Происходящее фиксировалось на видео. Были люди, которые противились этому, были люди, которые с этого смеялись", — цитирует агентство Ежи Тыца.
Мемориальный комплекс в Тшчанке считается самым первым мемориалом, посвященным Великой Отечественной войне в Польше. Его построили в августе 1945 года.
Этой осенью в Польше вступили в силу поправки к закону о декоммунизации, в соответствии с которыми в течение года должны быть снесены более 450 советских памятников по всей стране, в том числе 230 воинских мемориалов. При этом в законе особо отмечено, что он не касается кладбищ и мест захоронений.
При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч солдат Красной Армии, еще около 700 тысяч советских военнопленных убили немцы.