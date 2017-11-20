В шаре по морю: раскрыт новый путь контрабанды лекарств из Калининградской области в Литву

В Литве полиция раскрыла новую схему контрабанды лекарств из Калининградской области. Злоумышленники отправляли груз в надувном шаре по воде, сообщает Комсомольская правда-Калининград

15 ноября в городе Таураге полиция задержала четверых жителей Шилутского района с большой партией лекарств российского производства. Расследование привело правоохранителей в посёлок Тракседежяй, где в одном из гаражей удалось поймать с поличным ещё нескольких контрабандистов.

При изучении путей, по которым контрабандисты доставляли фармацевтическую продукцию из Калининградской области в Литву, выяснилось, что медикаменты были упакованы в надувной шар и отправлены по воде. Своеобразный контейнер сбросили в Куршский залив на калининградской стороне косы. Течением и ветром груз несло к литовскому берегу. За курсом контрабандной посылки следили через вмонтированный в шар датчик системы GPS.

Эксперты устанавливают стоимость и состав изготовленных в России лекарств. Контрабандистам по литовским законам грозит тюремное заключение на срок до восьми лет.