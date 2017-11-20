В Польше нашли способ защиты советских памятников от сноса

В Польше придумали, как обойти закон о декоммунизации и спасти советские памятники от сноса. Об этом сообщает НТВ

Чтобы спасти советские монументы от ликвидации, им присваивают статус музейных экспонатов. Это позволяет не просто спасти памятники, но даже на законных основаниях добиваться их реставрации, рассказал представитель департамента по культуре мэрии города Эльблонга Михал Глок.

Так, в 50 километрах от Калининградской области польские энтузиасты пытаются уберечь от сноса советский памятник-танк. Специалисты утверждают, что боевая машина построена в 1944-1945 году, говорит Глок. Поэтому неизвестно, успел или нет повоевать этот танк. Однако со 100-процентной уверенностью можно сказать, что после войны он был в составе войска польского, подчеркнул чиновник.

Т-34 простоял на постаменте в Эльблонге более 40 лет. Когда танк оказался под угрозой сноса, городские власти решили сделать его музейным объектом и тем самым уберечь от ликвидации.

"Эльблонг был взят советскими войсками. Это историческая правда. Здесь похоронено больше двух тысяч ваших солдат. Если бы мы хотели уничтожить вашу историю, мы бы уничтожили свою. Эльблонг — польский город благодаря советской армии", — сказал Михал Глок.