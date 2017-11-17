Литва приняла "закон Магнитского", который закроет ряду лиц въезд в страну

Сейм Литвы принял аналог "закона Магнитского", который запрещает въезд в страну ряду иностранцев. Об этом сообщает "Интерфакс"

Попасть в Литву не смогут люди, которых уличили в коррупции, отмывании денег и совершении преступлений против личности и гражданских свобод. Им ограничат въезд на срок до пяти лет. Запрет на посещение страны коснётся и людей из списков нежелательных лиц для въезда в страны ЕС.

Закон позволяет не сообщать людям, что они попали в список нежелательных лиц. Это возможно в случае, когда информирование может навредить интересам государственной и общественной безопасности и обороны Литвы. Решение о включении в список будет принимать министр внутренних дел.

Закон вступит в силу с января 2018 года. За его принятие проголосовал 91 депутат из 141.

"Закон Магнитского" существует в США, Эстонии и Канаде. Литва стала четвёртым государством, которое приняло подобный закон. Ранее посол РФ в Литве Удальцов заявил, что Россия будет "вынуждена ответить на очередной недружественный шаг".