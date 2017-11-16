На литовской стороне Куршской косы снесут все незаконные постройки
Литовское правительство решило снести незаконные строения на территории Национального парка Куршской косы. Об этом сообщает Delfi
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Как заявил премьер Саулюс Сквернялис, ущерб владельцам должны будут возместить ведомства, которые разрешили строительство, не соответствующее природоохранным требованиям. По его словам, ситуация вынуждает реформировать ведомства, выдающие разрешения и осуществляющие контроль.
Министерства культуры и окружающей среды до середины октября должны были согласовать план приведения в порядок национального парка, однако ведомства не пришли к консенсусу.
В 2013 году в литовском посёлке Юодкранте на Куршской косе снесли здание
ресторана Sorrento, которое стояло слишком близко к берегу.