На литовской стороне Куршской косы снесут все незаконные постройки

Литовское правительство решило снести незаконные строения на территории Национального парка Куршской косы. Об этом сообщает Delfi

Как заявил премьер Саулюс Сквернялис, ущерб владельцам должны будут возместить ведомства, которые разрешили строительство, не соответствующее природоохранным требованиям. По его словам, ситуация вынуждает реформировать ведомства, выдающие разрешения и осуществляющие контроль.

Министерства культуры и окружающей среды до середины октября должны были согласовать план приведения в порядок национального парка, однако ведомства не пришли к консенсусу.