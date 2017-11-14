На границе с Россией поляки спасли волка из капкана браконьеров
Польские пограничники в Венгожеве спасли волка из капкана браконьеров
На границе с Россией сотрудники Польской пограничной службы освободили попавшего в капкан волка. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Информацию о застрявшем в ловушке животном пограничники получили от местных жителей. Патруль направился к указанному месту в лесу. С помощью тепловизора волк был обнаружен. Это оказался 50-килограммовый зверь. Его усыпили и перевезли в Центр реабилитации животных в Ольштынеке.
Сейчас волк чувствует себя хорошо. От экологов он получил имя Пограничник.