В Литве после ливня со снегом затопило Клайпеду

Литовский город Клайпеда в ночь на понедельник оказался частично затоплен. Ситуация напоминает наводнение, сообщает агентство Regnum

После продолжительных ливней со снегом улицы Клайпеды ушли под воду. Затоплены дворы, автомобили глохнут в разливах воды на дорогах. Горожане рассказывают, что на Йонишском кладбище размыло часть могил.

Литовские синоптики рассказали, что за прошедшие сутки на Клайпеду вылилась четверть месячной нормы осадков. Ситуация осложняется тем, что в республике ожидается похолодание до минусовых температур. Дороги превратятся фактически в каток, пишет агентство.

Тем временем мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас считает, что необходимо объявить об экстремальной ситуации.

"Экстремальная ситуация в Клайпеде официально не объявлена, но практически все основные артерии города забиты, а во многих местах и затоплены водой, — высказался градоначальник. — Как работникам, так и работодателям, школьникам, их родителям и учителям эту ситуацию так и следует оценивать, руководствуясь критериями здравого смысла. Уже с раннего утра дано поручение созвать комиссию по экстремальным ситуациям".

Власти Клайпеды призвали жителей города воздержаться от поездок на личных автомобилях.