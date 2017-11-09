СМИ: польский минздрав с помощью видео про кроликов призвал граждан размножаться
Польское министерство здравоохранения решило привлечь внимание к демографической проблеме с помощью видео про кроликов. Об этом передаёт Лента.Ru
со ссылкой на The Independent
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Видео показывает кроликов, которые едят морковь и салат. Голос за кадром сообщает, что секрет численности этих животных заключается в физических упражнениях, здоровой диете и отсутствии стресса.
"Если вы хотите когда-нибудь стать родителями, берите пример с кроликов", — говорится в видео.
В ведомстве отметили, что хотят подтолкнуть жителей страны в возрасте от 18 до 45 лет вести более здоровый образ жизни. Это должно "улучшить их репродуктивную функцию". Создание ролика в минздраве назвали попыткой привлечь внимание к проблеме, "не желая оскорбить кого-нибудь или же показаться вульгарными".