СМИ: польский минздрав с помощью видео про кроликов призвал граждан размножаться

Польское министерство здравоохранения решило привлечь внимание к демографической проблеме с помощью видео про кроликов. Об этом передаёт Лента.Ru со ссылкой на The Independent

Видео показывает кроликов, которые едят морковь и салат. Голос за кадром сообщает, что секрет численности этих животных заключается в физических упражнениях, здоровой диете и отсутствии стресса.

"Если вы хотите когда-нибудь стать родителями, берите пример с кроликов", — говорится в видео.

В ведомстве отметили, что хотят подтолкнуть жителей страны в возрасте от 18 до 45 лет вести более здоровый образ жизни. Это должно "улучшить их репродуктивную функцию". Создание ролика в минздраве назвали попыткой привлечь внимание к проблеме, "не желая оскорбить кого-нибудь или же показаться вульгарными".