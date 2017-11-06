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В Литве врачи жёстко потребовали увеличения зарплаты

15:07
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Литовские медики ужесточили риторику в отношении республиканских властей. Об этом сообщает Delfi.
 
Врачи перешли от жалоб к конкретным требованиям. В пятницу, 3 ноября, медработники собрались на дискуссию, по итогам которой составили петицию. В ней впервые употребляются слова "требуем" и "немедленно", уточняет портал.
В документе врачи отмечают, что переход от просьб к требованиям — мера вынужденная, и они поступают так ради качества медицинской помощи и заботы о пациентах.
 
Основное требования работников здравоохранения Литвы — немедленное повышение заработной платы на 30%, а до 2020 года — до уровня средней зарплаты врача в Евросоюзе.  Кроме того, медики требуют ограничения максимальной рабочей нагрузки на сотрудников  поликлиниках и в больницах, а также отмены всех санкций в отношении лечебных учреждений и специалистов, допустивших случайные административные ошибки.
 
После начала кризиса зарплаты медиков в Литве неоднократно повышались и в настоящее время средняя зарплата врача составляет около 1400 евро, сиделки — 730 евро (без вычета налогов), уточняет сайт Sputniknews.  Пока литовское правительство никак не отреагировало на требования докторов.
 

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