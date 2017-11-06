В Литве врачи жёстко потребовали увеличения зарплаты

Литовские медики ужесточили риторику в отношении республиканских властей. Об этом сообщает Delfi

Врачи перешли от жалоб к конкретным требованиям. В пятницу, 3 ноября, медработники собрались на дискуссию, по итогам которой составили петицию. В ней впервые употребляются слова "требуем" и "немедленно", уточняет портал.

В документе врачи отмечают, что переход от просьб к требованиям — мера вынужденная, и они поступают так ради качества медицинской помощи и заботы о пациентах.

Основное требования работников здравоохранения Литвы — немедленное повышение заработной платы на 30%, а до 2020 года — до уровня средней зарплаты врача в Евросоюзе. Кроме того, медики требуют ограничения максимальной рабочей нагрузки на сотрудников поликлиниках и в больницах, а также отмены всех санкций в отношении лечебных учреждений и специалистов, допустивших случайные административные ошибки.